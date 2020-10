La Secretaría de Educación de Veracruz sancionará a la escuela privada en Fortín que optó por dar clases de manera “clandestina” pese a la pandemia de COVID-19.Al respecto, el titular de esta dependencia, Zenyazen Escobar García, dijo que el caso ya se estudia por parte de la Subsecretaría de Desarrollo Educativo y probablemente habrá una multa en contra del Colegio Ensor."Vi la nota, es una escuela particular. (...) Tienen que ajustarse a lo que dice la SEV y SEP, (...) va a haber sanciones al respecto, ya lo tiene la Secretaría. El no regresar corresponde a cuidar la salud de nuestras niñas y niños. (…) Será sancionada la escuela, a veces son multas", dijo.Cabe destacar que por redes se exhibió la entrada y salida de niños del colegio particular.