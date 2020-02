SEV deja sin docente a kínder de Jilotepec

Debido a la falta de una docente para atender al grupo de segundo grado, padres y madres tomaron las instalaciones del jardín de niños "Manuel Oropeza", ubicada en la localidad de Las Lomas, en el municipio de Jilotepec.



Al respecto, una de las inconformes explicó que desde octubre pasado, 13 menores no cuentan con una docente fija y por lo tanto, las clases son irregulares y la enseñanza, también.



"Entonces, la directora tomó el grupo y aunque el grupo está siendo atendido, los niños no tienen continuidad porque la directora sale a comisiones", dijo.



Y aunque pidieron intervención de la Supervisión Escolar, dicha inspección ofreció enviar una maestra sustituta, sin que a la fecha se presentara en las instalaciones del plantel.



"Los niños no tienen una continuidad de trabajo, no tienen un orden de aprender y días van y días no van", dijo.



Añadió que la situación se agravará para el próximo ciclo escolar, dado que se preinscribieron 34 niños y niñas. "De un día a la semana, van dos días a la escuela".



Por último, comentó que la Supervisión Escolar les ofreció asignar una profesora suplente el próximo miércoles.