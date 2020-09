La Secretaría de Educación de Veracruz no incurrirá en un subejercicio, aseguró el titular la dependencia, Zenyazen Escobar García.



“Vamos a ejercer el presupuesto y ustedes pueden ver que hay obras por todos lados”, enfatizó Escobar García.



Por otra parte, anunció que el 2020 cerrará con mil acciones por parte del Instituto de Espacios Educativos (IEE).



"Las vamos a lograr, tenemos gente de Espacios trabajando los 7 días de la semana y luego me toca ir los sábados y los domingos" dijo.



Abundó que aunque el IEE "no ha parado", las constructoras contratadas enfrentaron el problema del cierre de los proveedores de materiales para la construcción.



"Los propios materialistas y los proveedores de material habían cerrado y costaba trabajo al empresario conseguir material pero al final es economía, porque se le dice al constructor que tiene contratar a gente de la localidad".