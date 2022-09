SEV emite 589 órdenes de presentación a docentes de Educación Indígena

El secretario de Educación de Veracruz (SEV), Zenyazen Roberto Escobar García, informó que a fin de cubrir los faltantes de maestros de Educación Indígena que hay en toda la entidad, se emitieron 589 órdenes de presentación de prórroga.“La Subsecretaria de Educación Básica ha estado al pendiente. La instruí que estuviera muy al pendiente del tema de Tehuipango y a lo largo y ancho de Veracruz”, indicó.Escobar García señaló que los faltantes de horas de secundarias y técnicas se deben a que la Unidad del Sistema para la Carrera de los Maestros y las Maestras (USICAMM) no permite la recontratación de docentes sino la prelación, que se da a destiempo y ese es un problema que se tiene no sólo en Veracruz, sino en todo el país.Señaló que se tienen que perfeccionar los procesos con el Usicamm pero al menos con las 589 órdenes de presentación ya no tendría que haber afectaciones.Explicó que se ha trabajado de la mano con el Usicamm y la SEP, pero se tienen que perfeccionar para cubrir los faltantes de maestros en el estado.Comentó que no se puede hablar de docentes, sino de horas, y son miles de horas las que ya se están designando para lograr que no falten maestros en las escuelas.Cabe mencionar que la semana pasada padres de familia de Tehuipango se manifestaron por la falta de 110 maestros en su municipio, mientras que este lunes hicieron lo propio padres de familia de Mixtla de Altamirano que pedían un maestro; otros de una primaria y preescolar de Tehuipango que piden 11 profesores y en Zongolica, donde la comunidad de Comalapa solicita un maestro para el segundo grado de la telesecundaria Héroes del 5 de Mayo.