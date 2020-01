SEV indaga supuesto caso de VIH en secundaria de Río Blanco “pero no hay un sustento”

La Secretaría de Educación de Veracruz (SEV) investiga la veracidad de un presunto caso de contagio de VIH en la escuela secundaria “Vicente Guerrero”, en Rio Blanco, tras la denuncia que se hizo en redes sociales, la cual al momento carece de sustento, reconoció el titular de la dependencia, Zenyazen Escobar García.



El funcionario estatal dejó en claro que en Veracruz no se tolerará ningún tipo de acto que atente contra los menores estudiantes, sin embargo, sostuvo que en este caso en particular, se denunció por medio de Facebook y no se sustentan los señalamientos, así como también se desconoce quién hace la denuncia.



“No afirman nada, no hay nombres, no se dice quién, únicamente fue así como lanzarlo al aire pero quiero reiterar que nosotros siempre estamos preocupados de lo que pasa en nuestras aulas, de igual manera con el actuar de nuestros maestros. Por redes sociales, por Facebook, a ver el Facebook que se creó es falso, lo abren, lo cierran, no es una denuncia formal”, dijo.



A decir de Zenyazen Escobar, cuando se tuvo conocimiento de este tema por medio de las redes, de inmediato se entabló comunicación con la directora del plantel, así como también se iniciaron las investigaciones a través del área jurídica de la dependencia.



“Se mandó a investigar y ahí tenemos una Directora comisionada, no está confirmado el caso, sólo fue una denuncia pública pero no hay un sustento, no hay nombre del alumno y tampoco nombre de la mamá, se está investigando con el Área Jurídica”, detalló.



También, Escobar García dejó en claro que en Veracruz se cuenta con los Protocolos contra el Acoso Escolar y los de índole de Connotación Sexual, mismos que se aplican para evitar este tipo de situaciones.



“Primero que nada se activa el protocolo, de ahí se sigue un procedimiento legal”, señaló y reiteró que “no hay nada certero, cuando se da una situación en automático se manda a hablar con la directora, con la directora comisionada y no se tiene nada. Es muy fácil lanzar noticias en internet, sin sustento, no hay denuncia ante la Fiscalía, no hay nada”.



Y es que en redes sociales circuló una presunta denuncia de acoso sexual en la secundaria “Vicente Guerrero” de Río Blanco, donde supuestamente, una madre, de la que se desconoce identidad, señala que maestros abusaron de su hijo, mismo que también se desconoce identidad y resultado de ello, dio positivo en una prueba de VIH, por lo que la SEV lleva a cabo los procedimientos para confirmar o descartar el hecho.