SEV no atiende a padres para evitar la reubicación de escuela en Ixtaczoquitlán

Padres de familia de la Escuela "Benito Juárez", ubicada en la cabecera municipal de Ixtaczoquitlán, reprocharon que ninguna autoridad se haya puesto en contacto con ellos, luego de que el gobernador Cuitláhuac García Jiménez instruyera se atendiera su demanda, la cual consiste en que no se reubique el plantel.Es de recordar que en pasados días el cabildo del municipio Ixtaczoquitlán, presidido por el alcalde Nahúm Álvarez Pellico, aprobó que el predio donde está asentada la escuela fuera donado al Gobierno del Estado, presumiblemente porque se pretende construir un teatro; decisión que fue rechazada por los paterfamilias.Y es que el pasado 11 de octubre, cuando el Gobernador visitó el Palacio Municipal, los papás lo increparon y le pidieron que se inyectaran recursos económicos para remodelar la escuela, toda vez que existe un recurso millonario etiquetado para esa acción, y no se permitiera la reubicación.Los papás resaltaron que el terreno a donde se pretendía llevar este colegio no es apto, pues sus dimensiones son menores y no cabrían las aulas.Incluso el mismo mandatario Estatal se comprometió a que sería el secretario de Educación Zenyazen Escobar, quien atendería de manera personal este problema.Ese funcionario convocaría a una asamblea a todos los papás para que se decidiera el destino de esta escuela, pues no se realizaría lo que la autoridad municipal quiere sino el deseo de los padres.Sin embargo han transcurrido ya 15 días de la visita de Cuitlahuac García y los papás no han sido contactados por ninguna autoridad ni de la Secretaría de Educación, ni de parte del titular Zenyazen Escobar, por lo que temen que esta situación solamente haya sido demagogia pura de parte del Gobierno Estatal.