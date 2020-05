SEV no entrega plazas de Telesecundaria pese a aprobar examen, reclaman docentes

Buenos días:Le mando este vídeo para que nos ayude a difundirlo por favor, ya que nosotros representamos a los docentes de Telesecundaria del grupo "A" 2019-2020 y buscamos ser escuchados, pues el secretario de Educación, Zenyazen Roberto Escobar García, no da ninguna respuesta y el gobernador Cuitláhuac García Jiménez no quiso recibirnos personalmente el día 7 de mayo que asistimos al Palacio de Gobierno. En su representación mandó al profesor René Torres Márquez, quien dijo que nos daría una mesa de trabajo con personal de la SEV de cada nivel (preescolar, primaria, secundaria, telesecundaria, educación física, educación especial, etcétera).Hasta la fecha, seguimos en espera de esa mesa de trabajo para recibir una respuesta clara y contundente en donde se nos diga qué va a pasar con esas plazas que ya tienen a resguardo y no las han entregado a los docentes que pasaron el examen 2019-2020 y en el mes de marzo, Elizabeth Polito Morales nos informó que ya tenían 26 plazas definitivas de Telesecundaria en resguardo.Anexo uno de los oficios que se entregó en Palacio de Gobierno y fotos de cuando nos recibió Elizabeth Polito Morales y otros profesores de la SEV que nos atendieron en el mes de marzo y las fotos del día 7 de mayo cuando fuimos a Palacio.El día de hoy 18 de mayo estaremos frente a Palacio de Gobierno a partir de las 9:30 am, protestando de manera pacífica.Muchas gracias.