SEV paga 240 mdp al año por electricidad de planteles del Estado

El secretario de Educación de Veracruz, Zenyazen Escobar García, aclaró que no existe un subsidio para cubrir el servicio de energía eléctrica para las escuelas, ya que es la SEV la que apoya con ese pago a 50 por ciento de los planteles de educación básica en el estado, lo cual les representa más de 240 millones de pesos al año.“Nosotros pagamos más de 240 millones de pesos anuales. A veces llegamos a una escuela y nos dicen: ‘Oiga, apóyennos con el pago de la luz’. Pero nosotros cubrimos el 50 por ciento de las escuelas”, explicó el funcionario estatal.Reconoció que los padres de familia y hasta algunos docentes creen que se trata de un subsidio, pero no es así y para la SEV representa una erogación importante.El pago de la energía eléctrica representa para todos los planteles que un gasto importante que es cubierto por los padres de familia; sin embargo, en la zona serrana de Zongolica, hay más de 300 planteles que afrontan adeudos ante la imposibilidad de los padres de familia de saldar los altos cobros que les llegan.Cabe mencionar que en el caso de las escuelas que no tienen energía eléctrica, el Secretario de Educación pidió a los directivos y padres de familia dirigirse a las delegaciones más cercanas para plantear su caso y se les atienda.