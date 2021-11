SEV pidió a su personal “cooperar” ante Concierto por la Educación

La Secretaría de Educación de Veracruz (SEV) no obligó a sus empleados a comprar boletos para el concierto “Por la educación, concierto con causa” que se realizó en la ciudad de Boca del Río, afirmó el titular de la dependencia, Zenyazen Escobar García.Durante entrevista, el funcionario federal reconoció que de 6 mil boletos que se pretendían vender, recaudaron lo de 4 mil, por lo que solicitaron apoyo a los empleados para que se lograra vender el mayor número posible.No obstante, negó que se haya obligado a los trabajadores a adquirir los boletos del concierto del cantante Samo que se realizó el pasado 5 de noviembre en el World Trade Center, ya que sostuvo que sólo se les pidió su apoyo de manera voluntaria.“Estamos hablando que nos sobraron por ahí de 2 mil de 6 mil y al final no es obligarlos, fue un llamado fraterno porque este dinero fuimos a darlo directamente a las escuelas, no es un tema de exigencia, sino de cooperación y humanismo por parte de nosotros como funcionarios públicos”.Cabe mencionar que trabajadores de la SEV denunciaron que fueron obligados a adquirir los boletos por mil 500 pesos, no obstante, el funcionario dijo que se trató de un acto voluntario.En este sentido, recordó que cuando él fue diputado donaba el 50 por ciento de su salario para diversas causas, por lo que consideró que la petición a los empleados de la SEV fue por un tema de solidaridad.“Un servidor cuando fue diputado la aportaciones que sí se hicieron fueron casi 900 mil pesos, a lo que voy es que era más del 50 por ciento que nosotros donábamos. Es un tema de solidaridad con las escuelas, si la solidaridad es mala, pues bueno pero nosotros siempre somos solidarios”, asentó.Para finalizar, Escobar García dijo que con el concierto se recaudó más de un millón de pesos pero aún continúan cobrando algunos adeudos pendientes, por lo que se estará entregando apoyo de manera directa a las escuelas.“Estamos todavía cobrando adeudos, fue más de un millón de pesos y el cantante no cobró nada”, refrendó el Secretario de Educación.