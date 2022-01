SEV realiza proceso de homologación de plazas con horas de trabajo docente

La oficial mayor de la Secretaría de Educación de Veracruz, Ariadna Aguilar, reconoció que en la entidad veracruzana falta por regular alrededor de 10 mil horas en secundarias generales y técnicas, pues hay un "verdadero relajo porque era el Estado donde antes todo se podía", dijo.Durante entrevista, detalló que "hay un proceso de la regularización de las horas, un gran esfuerzo de la Unidad del Sistema para la Carrera de las Maestras y Maestros(USICAMM), pues hemos estado trabajando en conjunto. Ya fue el señor Secretario y una servidora a una reunión a la Ciudad de México, precisamente para ver este tema porque se tienen que homologar las plazas"."Tenemos plazas que no podemos ocupar y como no se pueden ocupar, entonces hacen falta docentes. Ahorita ya se está haciendo una homologación a nivel federal", añadió.Dijo que se ha platicado con la Federación pues hoy se tiene que enfrentar el desaseo administrativo ocasionado en la Reforma Educativa de hace unos años.En Veracruz, expresó, "hay un verdadero relajo con las plazas, porque antes era el Estado donde todo se podía y ponían a docentes a dar clases aunque no tuvieran el perfil y muchas situaciones".Resaltó que el proceso de revisión está siendo lento porque se debe analizar que el docente con base no pierda su antigüedad, sin embargo, se está trabajando para dar una respuesta positiva.