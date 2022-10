SEV sigue sin mandar docente a escuela de Tequila

Pobladores de la comunidad de Mitepec, en el municipio de Tequila, tomaron las instalaciones de la Supervisión Escolar de Educación Primaria Indígena en protesta por la falta de un docente.Los inconformes señalaron que el director de Educación Indígena, Sirilo Hernández Hernández, se había comprometido a que se les enviaría el docente que requieren.Comentaron que en septiembre pasado acudieron a Xalapa, en donde se entrevistaron con este funcionario para hacerle saber de la necesidad del plantel y éste les aseguró que se enviaría a un docente, pero a la fecha no ha llegado nadie y los afectados son sus hijos.Cabe recordar que el lunes un grupo de padres de familia de la comunidad de Coxititla tomaron las instalaciones de la SEV en Zongolica para demandar la llegada de dos maestros a la telesecundaria Bicentenario, ya que desde mayo carecen de ellos y la única maestra que queda no se da abasto para atender a los alumnos.Estos padre se retiraron luego de que el delegado de la SEV, Marcelo Tepole, les señalara que ya se dieron dos órdenes de presentación para dos docentes, pero no han podido llegar debido a que aún se completa el papeleo.Con la protesta de este martes, se siguen sumando las inconformidades de la población en la región serrana por la falta de docentes en algunas escuelas.