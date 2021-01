Sexagenaria pasa la noche en canal de aguas negras tras caer y no poder salir

En la colonia Los Laureles, en el puerto de Veracruz, una mujer de la tercera edad fue rescatada de un canal de aguas negras tras pasar la noche ahí, después de caer y no poder salir ni pedir ayuda.



Esto se dio este jueves en la avenida Tuna, entre Coco y Durazno, en la colonia citada.



La señora María S.V., de 62 años de edad, vecina de la calle Moralidad, entre Juárez y Zamora, dentro de la colonia Hidalgo, fue la persona rescatada del canal de aguas negras.



La mujer refirió que la noche del miércoles recogía cartón, latas y botellas de plástico para vender, pues es el único ingreso que tiene, cuando cayó al canal de aguas negras.



La sexagenaria resbaló y no logró salir pues el piso estaba resbaloso y había mucha maleza en la zona.



La señora gritó pidiendo ayuda pero nadie la oyó, por lo que tuvo que pasar la noche ahí.



Fue este jueves cuando choferes de la ruta Calle 12, los cuales estaban en la terminal, se percataron de la mujer e intentaron sacarla de ahí pero al no poder, llamaron al 911 para pedir ayuda.



Los Bomberos Municipales, Guardavidas, Protección Civil y Cruz Roja se trasladaron al punto.



Los rescatistas sacaron a la mujer y le brindaron los cuidados apropiados.



Ella no presentaba lesiones de gravedad y fue resguardada por personal de Protección Civil.