Sexoservidoras, vulnerables y en crisis por coronavirus

Las sexoservidoras son un grupo vulnerable que, en medio de la pandemia del coronavirus, han quedado en el olvido y hoy por hoy aseguran que su futuro es incierto pues la demanda del servicio ha disminuido considerablemente por lo que sus ingresos económicos son raquíticos.



Gaby relató que ella tenía 15 días sin salir a trabajar con motivo de seguir las indicaciones de las autoridades respecto al aislamiento para prevenir el COVID-19, sin embargo, el dinero escaseó y tuvo que volver a las calles de Coatzacoalcos para hallar clientes y poder obtener efectivo con lo cual llevar alimentos a casa.



Aunque sabe que es un riesgo salir a trabajar en medio de la pandemia, agregó que está tomando medidas como no besarse con su cliente para disminuir el riesgo de contagio de Coronavirus.



“Para nosotros es pesado y preocupante porque nosotros tenemos que llevar a la casa, estoy un poco asustada porque tengo que mantener a mi familia porque ellos dependen de mí. Normalmente ahorita pues no hay que estar muy cerca, lavarse las manos, no besarse, tratar de evitarlo, pero pues si te das cuenta no hay clientes porque la gente no sale”, afirmó.



Explicó que por la naturaleza de su trabajo no cuentan con apoyos sociales, médicos y de ningún tipo, y en caso de que existieran, no conoce cómo acceder a ellos.



“Yo que sepa ahorita no están dando, si te dijera vamos a ir a pedir un apoyo y nos ayudarán pues que bueno, pero ahorita aquí en esta área no, o no sé a dónde hay que recurrir para poder llegar a un acuerdo”, sostuvo.



Gaby dijo estar preocupada pues cuando se declare la fase 3 y no pueda salir, no sabe cómo podrá conseguir ingresos para llevar despensa a casa.