Si algún Alcalde comprueba que pido “moches”, renuncio: Gómez Cazarín

El Congreso de Veracruz no se prestará a “tapar” a ningún alcalde y los diputados no recibirán ni un peso de ningún Ayuntamiento, por ello, las autoridades tendrán que entregar cuentas claras a los ciudadanos, advirtió el presidente de la Junta de Coordinación Política (JUCOPO) de la Legislatura, Juan Javier Gómez Cazarín.Entrevistado durante la visita que hizo el municipio de Mendoza para acompañar al secretario de Educación Zenyazen Escobar a un evento, comentó que actualmente se tienen muchas denuncias en contra de las anteriores administraciones.Sin embargo, dijo no poder precisar cuántas son porque esas las presenta directamente el Orfis, pero se confía en el buen trabajo que hace su titular.Señaló que los casos corresponden a todo el Estado y en la zona se tendrá que hacer una buena investigación de la anterior administración de Córdoba que encabezó Leticia López Landero, y si no se solventan las observaciones que se hagan, los responsables tendrán que responder.Agregó que cuando se dieron las entregas-recepciones estuvieron muy pendientes pues la intención es que se hagan las cosas bien.Acerca de los señalamientos que se han hecho de que pide “moches”, expresó que si algún Alcalde comprueba que incurrió en eso, renunciará a la diputación.Además, consideró que debido a la presión que hace sobre los ayuntamientos para rindan cuentas claras es que se dan ese tipo de declaraciones en su contra.Cuestionado acerca de si han tenido conocimiento de que ayuntamientos estén infiltrados por el crimen organizado, como mencionara en sus declaraciones el secretario de Gobierno, mencionó que es respetuoso de lo que señalan sus compañeros, pero “lo único que te puedo decir es que es un trabajo de la Fiscalía, de la Secretaría de Seguridad y que se tiene que poner mano dura contra toda la gente que esté relacionada con las organizaciones criminales”.El Diputado evadió señalar si hay ingobernabilidad en algún municipio del Estado y sólo dijo que los 212 mantienen coordinación con el Congreso del estado.