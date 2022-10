El gobernador Cuitláhuac García Jiménez advirtió que si algún funcionario estatal es sorprendido operando con el crimen organizado, “los pondrá en la cárcel”.En conferencia de prensa, el mandatario recordó que existen indicios y sospechas sobre nexos con el hampa a nivel municipal.Al respecto, aclaró que si también descubren a integrantes del Gabinete en esta situación, se actuará contra ellos.“Donde yo los agarre, los pongo en la cárcel, sea quien sea, por supuesto, y lo he dicho en las Mesas de Construcción de la Paz, que el problema que van a enfrentar es que si yo me entero, los agarro.“N vamos a permitir que por unos cuantos manchen el gran trabajo que esta haciendo la Secretaría de Seguridad Pública, eso no lo vamos a permitir”, dijo.