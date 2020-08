Si Antorcha no quiere denuncias, “tendrá que dejar de delinquir”: Alcaldía de Xalapa

El director de Gobernación del Ayuntamiento de Xalapa, Juan Vergel Pacheco, comentó que los reclamos de este miércoles del Movimiento Antorchista son para retirar las denuncias contra algunos de sus dirigentes por la ocupación ilegal de predios pero se van a cancelar hasta que dejen de delinquir.



"Las denuncias tienen que ver con ilícitos que han cometido de manera reiterada, son procesos estrictamente jurídicos. Si quieren que se retiren denuncias, pues tendrán que dejar de delinquir".



Vergel Pacheco explicó que ya han hablado en reiteradas ocasiones con los líderes de dicha organización y no hay negociación, ya que es competencia de la Fiscalía General del Estado (FGE).



"Son asuntos de Fiscalía, están las denuncias presentadas por fraccionamiento indebido, invasiones que ameritan la cárcel. Son cosas que no son negociables".



El funcionario señaló que no es competencia del Auntamiento darles una solución, pues es trabajo de otras autoridades determinar la situación jurídica.



"Si de esto se deriva que el Ayuntamiento tenga que dar una opinión, pues se dará, si el juez no emite una recomendación a la autoridad municipal, no habrá una opinión. Pueden venir 50 horas a desquiciar el tráfico, lo lamentamos pero es una situación que deriva de investigaciones, eso es algo que se tiene que ver en tribunales".



Lo anterior, luego de que integrantes de Antorcha Campesina se manifestaran en las instalaciones de Palacio Municipal, bloqueando la vialidad por varios minutos para exigir el retiro de las denuncias en contra de 3 habitantes de la colonia Margarita Morán Véliz por lotificación y asentamientos sin permiso de la autoridad.