Si aumentan desapariciones es porque ahora sí se reportan, dicen autoridades

El aumento en las estadísticas de desapariciones en Veracruz se debe a que actualmente se lleva un registro “transparente” de cada caso, afirmó la encargada de la Comisión Estatal de Búsqueda, Brenda Cerón Chagoya.Además, la funcionaria aseveró que si bien existen más reportes en el 70 por ciento de los casos se registra la localización con vida de la persona ausente.“Creo que hay que hablar desde lo que antes había y lo que no había; si partimos de que, durante 10 años, no existían ni autoridades ni instituciones que se enfocan específicamente a la búsqueda de personas.“Pero no nada más eso sino a llevar un registro claro y transparente de cuántas desapariciones tenemos en el Estado o de cuántos reportes nos llegan todos los días”, agregó.Mencionó que la Comisión realiza un reporte que se entrega a la Mesa de Seguridad del gobierno estatal, pues se trabaja de forma coordinada con diversas instituciones.“Sí, a lo mejor podemos ver un aumento en las cifras, pero también hemos visto que existen ahora mecanismos para localizar personas. Tenemos el 70 por ciento de personas localizadas con vida del total de los reportes que nos llegan ahora.“O sea, posiblemente ahora ya se están registrando, antes nadie hablaba del tema, nadie sabía cuántas personas desaparecen en un total de un mes o de una semana. Ahora, a partir de la existencia de la Comisión pues sí, podemos ver que se están contando”, argumentó.Señaló que por esta razón no se puede atribuir el incremento en las cifras a delitos como la trata de personas, apuntando que corresponde a la Fiscalía General del Estado investigar la razón en cada caso“Yo no creo que sea un aumento en las cifras sino más bien que alguien está contando, que alguien está llevando un registro y esos somos nosotros que transmitimos al Registro Nacional de Personas Desaparecidas”.Cerón Chagoya dijo que en el seguimiento que hacen a los casos identifican que en la mayoría se trata de ausencias voluntarias o forzadas por violencia de género.“Nosotros estamos llevando una estadística puntual de las referencias que nos hacen en los reportes y de hecho el seguimiento y la búsqueda de las personas, de las localizaciones, nos derivan muchas veces en ausencias voluntarias, en ausencias forzadas por violencia de género en las familias y decimos así, el término, porque una mujer no se puede ausentar de su casa en una situación voluntaria. Tienen que ser una situación forzada por la violencia que está viviendo ahí.“También tenemos reportes de pérdidas de comunicación; algunas personas que fueron internadas, que tuvieron accidentes, todo eso lo reportamos porque incluso la familia pues pierde comunicación y reporta ahora la Comisión de Búsqueda y nosotros iniciamos la búsqueda”, explicó.Agregó que gracias a la coordinación se puede descartar si una persona está desaparecida o se encuentra internada en un centro de Salud o incluso detenida por la Secretaría de Seguridad Pública o si está puesta a disposición de la Fiscalía General.“Así podemos decirles que ya verificamos en diferentes instituciones de Salud, de Seguridad Pública, Fiscalías y demás si no hay registro entonces iniciamos con el siguiente proceso Los delitos los deriva la Fiscalía; nosotros pasamos los reportes y lo que medianamente el proceso nos permite, pero ya la determinación de los delitos es otra cosa.“Podemos decir que posiblemente o se presume que pudiera ser, por eso es el término de desaparición es porque está vinculado a la comisión de un delito, o sea que la persona puede ser víctima de un delito, pero a nosotros como Comisión de Búsqueda no estamos facultados para determinar si es ese delito o no”, añadió.