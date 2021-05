Si Congreso no restituye al Cabildo de Mixtla, habrá consecuencias drásticas

El secretario del Colegio de Abogados de Orizaba Altas Montañas, Juan Oropeza Flores, dijo que si el Congreso Local no restituye en sus cargos a los integrantes del cabildo de Mixtla de Altamirano y disuelve el concejo municipal, caerán en serías consecuencias.



"Hay consecuencias y éstas son bastantes drásticas, una de ellas es que en caso de que el Congreso del Estado de Veracruz no dé cumplimiento en el término que la Suprema Corte de Justicia de la Nación ya otorgó para que se cumpliera que fue de 24 horas, entonces vendría la separación del cargo de quién tiene que dar ese cumplimento a la resolución de la SCJN, que tendría que ser la presidenta de la mesa directiva del Congreso del Estado".



Advirtió que primero es la separación del cargo, la segunda es someterla a un proceso penal por el desacato al cumplimiento de lo instruido por la SCJN.



Añadió que de la mano vendrían quizá una multa que el máximo tribunal de justicia imponga, de igual forma comentó que es lamentable que tengamos ese tipo de legisladores que no conocen la ley.



Además externó que tal parece que los asesores de los diputados no conocen o no quieren decirles a los legisladores que hay consecuencias por desobedecer una resolución de la corte. "Vamos a ver las consecuencias en caso de que no cumplan y que la suprema ejecute la consecuencia legal".