Si COVID no repunta, docentes están listos para regreso total a aulas

El secretario general del Sindicato Estatal para Trabajadores al Servicio de la Educación (SETSE), Genovevo Zapot Zapot, aseguró que el gremio se encuentra en la mejor disposición para un regreso presencial al cien por ciento al inicio del año.“Sabemos que tienen que regresar todos nuestros compañeros cien por ciento a las clases presenciales y estamos en la mejor disposición”, acotó.Sin embargo, dijo que el gremio espera que existan las condiciones de salud, esto ante un posible brote con la nueva variante Ómicron, pero de no ser así, indicó que los docentes se encuentran listos para el regreso.“Regresando en enero, que no haya algún posible brote con la nueva variante que se está anunciando que hay la posibilidad de que llegue, sino hay tal cosa, estamos en la mejor disposición. Nuestros maestros así nos lo han hecho saber que ya sienten la necesidad para estar al frente de sus niños de sus grupos y sabemos nosotros que se tiene que regresar claro con todos los cuidados y primero esperar que no haya ninguna movilidad de este virus con esta nueva variante”, abundó.Finalmente, el dirigente del SETSE, exhortó a los profesores a cuidarse en los festejos navideños para evitar contagios.