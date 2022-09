Sí estamos coordinados, aclara Cuitláhuac tras operativo de Fiscalía en Xalapa

No hay falta de coordinación entre los cuerpos de seguridad, expresó el gobernador Cuitláhuac García Jiménez al ser cuestionado sobre un supuesto enfrentamiento entre elementos de la Fiscalía General del Estado (FGE) y de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) durante el operativo de este martes en Xalapa.En entrevista, García Jiménez desmintió dichas versiones manejadas por algunos medios de comunicación.Cabe destacar que este martes, según se reportó, policías ministeriales detuvieron a dos sujetos en la calle Emiliano Zapata tras una persecución a balazos que terminó con una colisión entre vehículos.Sin embargo, los elementos de la Fiscalía no habrían reportado sus acciones a la SSP y se movieron a la zona de Coapexpan. Seguridad Pública entonces se desplegó también en busca de sujetos armados, quienes eran en realidad los elementos ministeriales a quienes localizaron y terminaron por escoltar.Al respecto, el Gobernador dijo que la Fiscalía estaba en un operativo, llegó entonces una llamada de alertamiento al 911 y acudieron en atención. “Son los primeros respondientes, disparan los presuntos responsables y chocan”.Destacó que el Código Rojo contempló el cierre de las vías de escape a cargo de elementos de SSP, quienes se encargaron de reforzar el acordonamiento.“Apoyaron para que no se fugaran, es lo que hemos venido afinando dentro de la coordinación entre todas las dependencias”.El mandatario dejó en claro que estas acciones son el resultado del trabajo realizado a través de las Mesas Coordinación Estatal para la Construcción de la Paz (COESCONPAZ), de igual modo aseguró que la entidad vive un clima de mayor seguridad, lo cual se ve reflejado en la disminución de los delitos de alto impacto como el homicidio doloso y los secuestros.