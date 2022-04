Si exduartistas regresaran lo robado, dinero se iría a la Federación, no a Veracruz 

Exfuncionarios de Gobiernos como el de Javier Duarte han sido sentenciados a indemnizaciones por desvíos de miles de millones de pesos, sin embargo, si llegaran a devolver los recursos robados éstos serán para la Federación.Y es que la mayor parte de los recursos desviados en administraciones anteriores eran de programas federales y, al haber sido observados por la Auditoría Superior de la Federación (ASF), se procedió de forma administrativa.La contralora general del Estado, Mercedes Santoyo Domínguez, explicó que tanto las multas como los posibles reintegros de instancias como el Tribunal Federal de Justicia Administrativa (TFJA) pasarían a la Tesorería de la Federación.“Se debe de recuperar, solamente recordar que son recursos federales; no nos lo regresan al Estado”, dijo.“Aquí la situación es que la ASF dice, sabes qué, a lo mejor estás observado por 100 millones de pesos y te pongo una multa de 5 millones de pesos. Es una situación interna de ellos y el dinero no nos llega al Estado”, detalló.Durante los últimos años el TSJA ha sentenciado a exfuncionarios como Carlos Aguirre Morales, exsubsecretario de Secretaría de Finanzas, sujeto a condenas e indemnizaciones por desvíos comprobados de más de 5 mil millones de pesos en los que tuvo responsabilidadLa ASF procedió de forma administrativa contra éste y otros duartistas, quienes llevan años en juicios tratando de evadir su responsabilidad.Santoyo Domínguez mencionó que, a nivel estatal, por parte de la Contraloría se ha actuado con inhabilitaciones.“Nosotros tenemos que hacer lo propio, tuvimos que hacerlo en su momento con la parte administrativa porque si bien no regresa el recurso al Estado sí debería haberse sancionado al servidor público por el daño de no haber integrado ese recurso y verse el beneficio de productos y servicios para nuestro Estado.“Principalmente la Auditoría Superior de la Federación observa el recurso federal y si se recupera, se recupera allá (…). Eso ya es interno de ellos (de la ASF); lo mío nada más es la parte administrativa del actuar en donde yo puedo actuar, nada más hasta la inhabilitación”, indicó.La contralora añadió que a partir de este 2022 la ASF ya comenzó a solicitar información del ejercicio 2019, el primero de la actual administración de Cuitláhuac García Jiménez.“Vienen de 2015, 2016, 2017 y 2018; nos están solicitando información para poder llevar a cabo esas investigaciones, ya están esas etapas. Además, ya empiezan a solicitar información de 2019; la ASF maneja diferentes tiempos”.Señaló que los tiempos de las revisiones pueden llevar años, por ello esta hasta el año en curso que se está procediendo por ejercicios de las 2 administraciones estatales anteriores, siendo las de Javier Duarte y Miguel Ángel Yunes linares.“Los procedimientos derivados de las Auditoría Superior de la Federación, de los años 2017 y 2018, ahorita apenas pasaron la etapa de auditoría, ya dijeron en sus informes que no quedaba solventada la observación, que quedaba en firme y pasa a la etapa de seguimiento.“Ellos están con la investigación, previo a remitir a las Fiscalías o a donde tengan que derivarse, porque ellos ya identificarán si hubo ese desvío y será el servidor público que está observado el que tenga que dar la respuesta ante esa observación”, concluyó la contralora general.