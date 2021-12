Si Gobernador quiere promocionar eventos durante veda, debe pedir permiso: INE

Si el Gobierno del Estado quiere promocionar la realización del Salsa Fest, la Cumbre Olmeca, Costa Esmeralda Fest o cualquier otra actividad durante la posible veda gubernamental por la eventual realización del proceso de Revocación de Mandato, deberá hacer la solicitud al Instituto Nacional Electoral (INE), quien deberá pronunciarse al respecto y autorizarlo o no.Así lo señaló el vocal ejecutivo de la Junta Local del INE en Veracruz, Josué Cervantes Martínez, quien expuso que en el oficio que le envió al titular del Ejecutivo veracruzano, Cuitláhuac García Jiménez, por instrucciones superiores, le señaló que el plazo para hacer las peticiones vence el 5 de enero."Lo que hice fue avisarle al Gobierno del Estado, a través del Gobernador, que la fecha límite para que los entes de Gobierno le avisen al INE que si hay programa que requieren seguirse difundiendo por su misma naturaleza, vence el 5 de enero, eso fue lo que se le notificó", expresó en entrevista telefónica.Cervantes Martínez recordó que el 17 de noviembre, el Consejo General del INE emitió el acuerdo 1717 en el que estableció que puede haber excepciones a la suspensión de la propaganda gubernamental, conforme a la Constitución, en los temas de Educación, Salud, Protección Civil y Seguridad Pública, por lo que éstos se pueden seguir difundiendo "con ciertas reglas"."De haber revocación de mandato, sólo de haberla. Tendría que suspenderse la propaganda gubernamental en todos los sentidos, en las tres esferas de Gobierno. Para ello, el INE emitió los lineamientos en los que ajusta las fechas de la posible revocación de mandato y determina que, de proceder, la convocatoria se lanzaría el 4 de febrero y la Ley dice que se suspende la propaganda desde que se lanza la convocatoria", recordó el delegado del INE en Veracruz.En ese sentido, añadió que la difusión de las acciones de Gobierno y de las obras que lleve a cabo estaría prohibida desde ese día y hasta el 10 de abril, día en que se llevaría a cabo este referéndum.El funcionario electoral recordó que en la pasada consulta popular del 1° de agosto también hubo un periodo de veda gubernamental y el Instituto Veracruzano de la Cultura (IVEC) pidió autorización al INE para poder difundir la realización de una feria del libro, recibiendo respuesta positiva a su petición.Además, manifestó que le pidió al Gobernador que a través de su conducto, le notificara a los Ayuntamientos sobre esta determinación del órgano comicial, lo cual, aclaró, no está obligado a hacer."Por lo que pude escuchar, saber del tema, quizá precautoriamente busque la manera de que los Ayuntamientos se enteren para que si tienen sus propios programas también los puedan difundir, solicitarle al INE que necesitan difundir algún programa para que el INE lo valore y determine", reiteró.Josué Cervantes Martínez aclaró que la decisión no la toma la Vocalía Ejecutiva de la Junta Local del INE en Veracruz, sino el Consejo General en la Ciudad de México, quien después se revisar las peticiones emite un acuerdo."Donde dice sí o no, fundado y motivado de la negativa o afirmativa al otorgamiento de la autorización", enfatizó.