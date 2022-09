Si gobernadores ya no necesitan al Ejército para 2024, PRI retira iniciativa

La diputada del PRI, Yolanda de la Torre afirmó que está dispuesta a retirar su iniciativa para ampliar la presencia de las fuerzas armadas en labores de seguridad pública, si los 31 gobernadores y la jefa de Gobierno de la Ciudad de México dicen que no necesitan al Ejército y la Marina en 2024.En rueda de prensa, acompañada del Comité Ejecutivo Nacional y diputados priístas, la legisladora coahuilense aseguró que la propuesta de reforma es de su propia autoría y no le fue dictada ni impuesta por nadie.Dijo que la iniciativa la tenía preparada desde antes del inicio de la legislatura y la elaboró pensando en la gente y los ciudadanos, "con los que yo sí hablo, a los que yo sí veo los fines de semana".La diputada tricolor insistió en que su iniciativa pretende proteger a la población uno tiene ninguna intención alisar política."Sí la puedo retirar, cuando los gobernadores de este país, los del PAN, los del PRI y los de MORENA, los 31 gobernadores y la jefa de gobierno me digan que en 2024 no necesitan a las fuerzas armadas. Porque si ellos lo dicen, quiere decir que mi iniciativa ya no tiene razón ni sentido y ya no tiene motivos de ser", dijo.Incluso aclaró que si un solo gobernador asegura que no quiere el apoyo de las Fuerzas Armadas, se le puede agravar una excepción al artículo transitorio.