Si Gobierno de Veracruz planeara, no requeriría reducir presupuesto: PRD

Si se trabajara con planeación y visión en el tema de Finanzas del estado de Veracruz, se hubiera podido dar un paso adelante con respecto de la crisis económica derivada de la pandemia por COVID-19 y no reducir el presupuesto para el 2021, ya que eso es un retroceso, aseguró el dirigente estatal del Partido de la Revolución Democrática (PRD), Sergio Cadena Martínez.



Al mencionar que aunque se trata de una crisis mundial, hay quienes han podido organizarse y sobrellevar los efectos de la pandemia, criticó que en la entidad se recurra al recorte presupuestal, pero no se toquen los altos salarios de funcionarios.



Y es que esta mañana, el titular de la Secretaría de Finanzas y Planeación (SEFIPLAN), José Luis Lima Franco, anunció que el presupuesto para el ejercicio 2021 en Veracruz, disminuirá en tres por ciento, con respecto del actual, por lo que se harán ajustes al gasto corriente pero no al capítulo mil de sueldos y salarios.



Ante esta declaración, el líder del PRD definió que reducir el presupuesto es un claro retroceso para la entidad, pero un beneficio para las arcas de gobierno, quienes mantienen un plan de recaudación.



“Esto se podía combatir como en otros países, incluso como en otros estados, pero ahora nos vienen a salir con que no van a tener dinero, pero están apretando a todos para sacar recursos y mantener sus programas sociales”, expuso Sergio Cadena.



A decir del dirigente partidista, en los gobiernos morenistas están hostigando a todo aquel que tiene un negocio de ventas, a las pequeñas fondas, a quienes venden por internet sus productos, a las peluquerías, talleres de automotriz, para recaudar recursos y con ello sigan funcionando los apoyos sociales que entregan.



Esta estrategia, dijo, se aplica con fines electorales, mientras los funcionarios mantienen sus altos sueldos.



Ademas, criticó que se hable de reducir el presupuesto para 2021, cuando se cae en sub ejercicios y devuelven los recursos a la federación.



“Yo estoy convencido de que en muchas áreas de gobierno tienen dinero que no han aplicado a este mes y nos vamos a llevar una sorpresa”, expuso.



Para finalizar, Sergio Cadena exhortó a que se analice esta situación y en lugar de recortar recursos al prepuesto, sean los funcionarios estatales quienes se “ajusten el cinturón” y cumplan con su plan de austeridad que prometieron al país.