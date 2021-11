Si Gobierno va a reforestar, debe priorizar plantas y árboles nativos: Investigadora

La investigadora jubilada del IIS-UNAM, Luisa Paré, afirmó que los programas de reforestación del Gobierno deben priorizar las especies nativas de los lugares donde se sembrarán y no tanto las especies exóticas, como ha ocurrido comúnmente con estas iniciativas.Aclaró no se trata de dejar a un lado las especies que no son propias de los territorios como son los árboles de hule o jacarandas, sino de invertir la proporción de la cantidad que se siembra."Que sean más nativas. Hay especies para camellones porque no todos los árboles son propicios para ello por cuestiones de sus raíces o de que crecen muy alto y que hay que ir podándolos o derribándolos por el riesgo que éstos representan", comentó en entrevista.Luego se su participación en la presentación del libro “Árboles Singulares de Xalapa”, en el marco de la Feria Xalapeña de Libre FloreceLee, que se lleva a cabo en el parque Juárez, apuntó que otras de las fallas en la reforestación es que se cuida que todas las plantas sembradas realmente prendan y se desarrollen."Puedes hacer una reforestación donde te van a prender el 20 % de los árboles por el mantenimiento posterior que no fue adecuado o por la manera de reproducirlas como se hacía antes en bolsitas, que se hace una cola de cochino en la raíz y ese árbol no va a tener fuerza y va a caer mucho antes de alcanzar su edad madura", precisó.La antropóloga por la Escuela Nacional de Antropología e Historia de México y por la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM aseguró que la actual administración estatal está trabajando de una manera "muy científica" y apegada a los protocolos internacionales.Apuntó que además de la planeación para que las campañas de reforestación sean exitosas se deben tener los criterios básicos que orientarían este tipo de iniciativas que se van a hacer."Desde el punto de vista ambiental sí es importante hacerlo demostraciones con los estudiantes, niños de escuelas para ir desarollando esta empatía hacia los árboles, está el aspecto técnico y está el aspecto social", mencionó Paré.