Aquellos maestros que no laboraron el lunes 31 de octubre se le descontará el día ya que solo tenían autorizado descansar los días 1 y 2 de noviembre informó el delegado regional de la SEV, Rogelio Gamboa Dorantes.Y es que algunas escuelas informaron el viernes pasado a los padres de familia la suspensión de labores los días 31 de octubre, 1 y 2 de noviembre es decir hicieron un mega puente sin autorización, por ello ahora se tomarán las medidas de sanción para los que no acudieron a sus centros de trabajo.Mañana jueves retornarán a las aulas de manera normal todos los estudiantes después de tomar días de asueto por la celebración de Día de Muertos.El próximo puente escolar será este mes pues no habrá clases 21 de noviembre.Cabe señalar que hasta hoy, de acuerdo a las autoridades de Seguridad Pública, hay saldo blanco.