Si hay funcionarios con el crimen, vamos a proceder, reitera Gobernador

En Veracruz no se permitirá ningún tipo de “colusión” de servidores públicos con grupos delictivos, por lo que, de confirmarse algún caso, se procederá con todo el peso de la Ley, advirtió el gobernador Cuitláhuac García Jiménez, quien reconoció que varias células criminales que operan en la entidad permanecen porque las dejaron “afianzadas” pasadas administraciones.En la conferencia de prensa de este lunes desde Palacio de Gobierno, el mandatario estatal fue cuestionado respecto de los documentos de la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA) sobre presuntas relaciones de funcionarios de Gobierno con criminales.Por lo anterior, el Ejecutivo del Estado aclaró que no se tiene reporte alguno sobre una situación de ese tipo; sin embargo, advirtió que de confirmarse por parte de la FGR o FGE, se destituirá de inmediato y se procederá con todo el peso de la Ley.García Jiménez recalcó que el objetivo de su Gobierno, emanado de la Cuarta Transformación, es acabar con la corrupción, por lo que desde un principio “se barre de arriba hacia abajo”, e insistió en que no se solapa a nadie.“No es nada nuevo, yo lo he venido diciendo. A estos grupos los dejaron bien afianzados, los dejaron apercollados. (De) funcionarios no lo sé, no nos lo dicen pero hay informes, sobre todo del accionar de los grupos delictivos. Pero de este Gobierno, quien esté, si hay una denuncia de la FGR, no lo vamos a solapar. La corrupción la vamos a barrer de arriba hacia abajo porque tienes autoridad moral”, destacó.Asimismo, afirmó que tiene la calidad moral para proceder de esa manera, pues a diferencia de varios de sus antecesores, a él no se le puede señalar de enriquecerse al amparo de su encargo.“Nadie me puede señalar de eso, de corrupción. No tengo ranchos como Cabeza de Vaca. Ahora que ya no es gobernador salen más ranchos, mansiones. Se fue a Estados Unidos, a mí nadie me puede señalar de eso. No ando en esas cosas. Entonces yo sí puedo poner orden; quien se meta en eso y lo señalen las fiscalías, yo no voy a ser como Marko Cortés, primero la destitución y que enfrente la Ley”, reiteró y señaló “cuatro años y seguimos igual, no tengo ranchos, desde que inició el Gobierno dijimos vamos a combatir la corrupción, así lo hemos hecho y vamos a seguir”, finalizó.