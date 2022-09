Sí hay presión de crimen en ayuntamientos de Veracruz: PAN

El dirigente estatal de Acción Nacional, Federico Salomón Molina, dijo que los actuales Alcaldes o ediles de su partido, no le han hecho saber si están siendo presionados por el crimen organizado para conseguir posiciones en los Ayuntamientos o tener el control de sus gobiernos municipales.No obstante, comentó que tres autoridades salientes sí le dieron a conocer que fueron contactados por grupos al margen de la ley mientras estaban en el poder."La vez anterior sí nos habían comentado varios Alcaldes de que obviamente había parte de la delincuencia organizada, que querían sentar sus bases ahí en el municipio y que pedían entre comillas arreglarse, no solamente en el sur de Veracruz, Sayula de Alemán específicamente, creo que a todas luces hay en muchos municipios, lo hemos visto", expresó en conferencia de prensa.Ante la vanagloria del Gobernador Cuitláhuac García Jiménez de que en los dos últimos días no hubo homicidios en la Entidad, Salomón Molina acusó que hay un "contubernio" entre el Gobierno Federal con el crimen organizado, recordando la detención de Ovidio Guzmán y su liberación horas después."Lo que pedimos y exigimos en Acción Nacional es que dejen ese contubernio, que realmente defiendan a la ciudadanía", reiteró el líder estatal panista al precisar que corresponderá a las instancias competentes determinar cuántos cárteles estarían presionando a las autoridades municipales actuales.Por otro lado, comentó que ante la aprobación en la Cámara de Diputados federal de la reforma para que la Guardia Nacional (GN) pase a formar parte de la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA), su partido mantiene su rechazo a la militarización de la seguridad en el país, esperando que llegue al Senado y adelantando que promoverán una acción de insconstitucionalidad ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).También habló sobre la nueva era en el Organismo Público Local Electoral (OPLE), con la toma de protesta de su nueva consejera presidenta, Marisol Delgadillo, precisando que serán garantes de que el ente mantenga su autonomía frente al poder público."Esperemos que la palabra empeñada por la nueva titular (de que haría respetar su autonomía) finalmente se cumpla", refirió al negar que su salida de la sesión solemne haya sido por la presencia de funcionarios del Gobierno Estatal.