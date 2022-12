Si Juez de Quintana Roo ampara a Uber, temen que ocurra lo mismo en Veracruz

Taxistas y el comité estatal de transportistas en el Estado Veracruz proclamaron su apoyo a favor de los taxistas del Estado de Quintana Roo, ante la posible operación de Uber en la entidad, lo cual indirectamente podría afectar a los taxistas veracruzanos.“El Comité Directivo Estatal del Movimiento Nacional Transportista en Veracruz, junto con sus respectivos comités regionales y municipales, nos unimos a los compañeros taxistas del Estado de Quintana Roo a la protesta en contra del juez Jorge Mercado Mejía, quien favorablemente pretende otorgar el amparo a la empresa Uber para prestar el servicio público sin concesión”, comentó Víctor Erminio Gonzales Rivera, presidente del Comité Directivo Estatal del Movimiento Nacional Taxista en Veracruz.Acusó que dicho Juez otorgaría este amparo atendiendo intereses personales por tratarse de una empresa extranjera.“En encomienda de nuestro dirigente nacional del movimiento nacional transportista, Ignacio Rodríguez Mejía, el Comité Directivo del Estado de Veracruz se suma a este reclamo”, resaltó Gonzales Rivera.Asimismo, agradeció el apoyo del Gobernador de Veracruz al gremio transportista e instó a los demás gobernadores a prohibir la entrada de este servicio por aplicación.“El movimiento nacional agradece al gobernador ingeniero Cuitláhuac García Jiménez, quien desde el inicio de esta administración respaldó la postura de que estas empresas trasnacionales no entren a Veracruz. Exhortamos al Gobernador de Quintana Roo y los demás estados así como sus legislaturas no permitan que empresas trasnacionales pretendan afectar las garantías constitucionales del sector del transporte público concesionado”, dijo.Gonzaález reiteró que el movimiento transportista continuará vigilando acciones de jueces y legisladores para garantizar que estas no afecten al gremio. Pues la entrada de Uber a una entidad podría repercutir en otras partes del país; “crearía un antecedente en el Estado de Quintana Roo y serviría para seguir interesando en otros estados como Veracruz”.