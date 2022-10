Si la gente se previniera no necesitaría a oncólogos: Líder del SNTSS

El secretario general de la Sección 4 del Sindicato Nacional de Trabajadores del Seguro Social (SNTSS), Juan Carlos Perzabal Castillo, ante las quejas de derechohabientes del IMSS por la falta de oncólogos en la zona Veracruz Sur, manifestó que las personas no necesitarían esa especialidad si hubiera prevención.En referencia a la falta de oncólogos en los hospitales del Instituto Mexicano del Seguro Social cuestionó sobre qué fuentes lo aseveran.“¿A ti te consta? Todo el tema por ejemplo del cáncer de mama es preventivo. Si todos hiciéramos ejercicio, promulgáramos (sic) la salud, disminuiríamos en una buena proporción el tipo de enfermedades como estas que son crónicas, que llegan a ser mortales pero que pueden ser curables. Lo importante es prevenir y no llevar a alguien a un nivel de oncología”.Añadió que siempre se ha especulado de la falta de especialistas y medicamentos, pero que él no es quien pueda dar esa respuesta a ese tema.“Porque yo soy el sindicato. Eso hay que preguntarlo directamente al almacén, a la empresa. Lo que sí puedo decir es que existe toda la voluntad de nuestro delegada Magdalena Chiquito y un servidor para ir cubriendo poco a poco las necesidades”.Inclusive justificó las carencias que se tienen, al menos en el Hospital del Seguro Social en Orizaba, pues dijo que ese nosocomio ya existido desde hace 70 años y el crecimiento de la población ha sido exponencial.“No vas alcanzar en un periodo de tiempo corto, algo que ha crecido al 200 por ciento que es el nivel de atención que tenemos, pero se están haciendo los esfuerzos”.