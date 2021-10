Si le bajamos al semáforo rojo, habría aval para eventos masivos en Xalapa: Alcalde

El presidente municipal de Xalapa, Hipólito Rodríguez Herrero, reiteró que en la medida en que se logre cambiar el semáforo epidemiológico por COVID-19, actualmente en color “rojo” o de “riesgo máximo”, podría darse el aval para que ya se lleven a cabo eventos masivos.“En la medida en que logremos que cambie el semáforo y eso lo determina el Sector Salud con sus estadísticas, vamos a lograr que las cosas puedan mejorar. No lo sabemos hasta que todos demos prueba de que nos estamos vacunando, de que nos estamos cuidando”, precisó en entrevista.El Edil xalapeño reiteró que la inoculación no implica que ya no haya contagios, sino que el Coronavirus es menos mortal, por lo que en la medida en que más capitalinos se inmunicen se podrá avanzar a la nueva normalidad.“Ha avanzado el tema de la vacunación, en estos días está la vacunación en curso. Poco a poco estamos logrando que la mayor parte de nuestra gente esté vacunada y según nos indican los datos científicos, en la medida en que la gente está vacunada, disminuye la letalidad”, recordó.Expresó que conforme a la información que recibe la transmisión del SARS-CoV-2 en la ciudad sigue oscilando, con algunos repuntes de contagios y mortalidad en días recientes.“Hay como curvas de bajada y de subida que pueden derivarse de que justamente estamos dando oportunidad a que haya eventos masivos que suscitan nuevamente el problema”, agregó.Refirió que este martes se reunió con todas las cámaras empresariales que integran el Consejo de Protocolos y de Reanimación Económica, donde se dio cuenta que “afortunadamente” están abriendo más empresas en la Capital veracruzana y se están creando nuevos empleos.“Poco a poco Xalapa, así como el país, está viviendo una reanimación económica pero insisto, hay que hacerlo con mucha prudencia”.Finalmente, expresó que no tenía el dato de cuántas empresas o negocios cerraron en 2020 en la ciudad por la pandemia de COVID-19, aunque reconoció que “sí cerraron muchas definitivamente pero también hay que decirlo, o sea, este año hay un repunte en la creación de empleos como reapertura de empresas”.