Si Libramiento baja costo, habrá menos tráfico en Lázaro Cárdenas: Ahued

Al confirmar que ya fue invitado a participar en las mesas de negociación para intentar bajar la cuota del libramiento de Xalapa, el alcalde Ricardo Ahued Bardahuil reiteró que su administración respalda completamente la propuesta de ajuste al costo de ese peaje.Y es que sostuvo que hay una demanda de los sectores empresariales ante el elevado precio de circular por dicho tramo carretero, al tiempo que señaló que ello conlleva a que el aforo vehicular de la avenida Lázaro Cárdenas incremente considerablemente, lo que daña el pavimento."Ya estamos convocados para próximamente, ya me llegó la invitación a la cual acudiré con mucho gusto. Hay una demanda de los sectores empresariales que rechazan el costo del peaje, que está provocando más tránsito por Xalapa, el rompimiento del concreto de la avenida Lázaro Cárdenas y el aforo vehicular que es tremendo", comentó.Ahued Bardahuil aplaudió que se esté buscando un acuerdo con COPEXA, la empresa a cargo del libramiento, para que con la disminución de la cuota más automovilistas tomen esa vía en vez de tomar la carretera libre de Emiliano Zapata hasta Banderilla."No corresponde (al Ayuntamiento de Xalapa) proponer un porcentaje de disminución, hay que también revisar las condiciones de la carretera, entiendo por lo que nos visitaron que están detectando una anomalía en una de las curvas, en uno de los carriles, que piden que se atienda para que no haya accidentes", comentó.El munícipe reiteró que es sano y justo que se sienten las partes y se convenga bajar el precio de ese peaje, porque afirmó que es una de las autopistas más caras del país."Y sería bueno entender que sería bien para todos que baje (el costo) y que tengamos menos accidentes y menos aforo vehicular en Xalapa", externó.También aseveró que la Dirección General de Transporte del Estado sí está vigilando que los tráileres y camiones de carga pesada no circulen por Xalapa en horarios no permitidos."Lo está haciendo Transporte del Estado. Se está haciendo y ellos tendrán que responder la estadística que tienen de control, no es cosa del Ayuntamiento; ahorita nos hace mucha falta porque empezamos a reencarpetar algunas partes de Lázaro Cárdenas, que ya no aguantaba el parche, necesitábamos abrir y es mucha molestia por el polvo", puntualizó.Detalló que la rehabilitación se está haciendo con mezcla de asfalto caliente para que tenga mayor durabilidad y soporte, por lo que de ejercer mayor control sobre el paso de tráileres por la arteria vial ayudará a que se vayan por el libramiento."Nosotros apoyamos la disminución del peaje, es necesario que bajen los costos para que realmente se utilicen y que de arranquen desde Emiliano Zapata, donde comienza la autopista que viene del puerto de Veracruz y de Cardel hacia la parte alta de Perote y eso evitaría en Emiliano Zapata, Xalapa y Banderilla muchos problemas de vialidad", concluyó.