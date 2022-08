Si lo decide la gente, seré candidato independiente a la Presidencia: Ulises Ruiz

El expriista y exgobernador de Oaxaca, Ulises Ruiz Ortiz, anunció su intención de buscar la candidatura independiente a la Presidencia de la República en el 2024, aunque afirmó que ello dependerá de "si así lo decide la gente".Aseguró que las postulaciones ciudadanas son fundamentales para las venideras elecciones, debido a la crisis que según él, experimentan los partidos políticos.“Vamos a seguir caminando y si así lo decide la gente vamos a registrar la candidatura para la Presidencia de la República”, expresó en su visita a Xalapa donde participó en eventos organizados por el Consejo Estatal de Ciudadanos Independientes, a 10 años de haberse aprobado esta figura electoral.Tras su salida del Partido Revolucionario Institucional (PRI) reiteró que buscará impulsar su candidatura a la titularidad del Ejecutivo Federal y aprovechó el momento para criticar a las "corcholatas" que buscan la nominación del partido Movimiento Regeneración Nacional (MORENA).“Vamos caminando, yo no creo en candidaturas iluminadas, en estos que andan buscando a ver quién puede salvar el barco. Son tan malas las ‘corcholatas’ de López Obrador que deberían estar enfrentando procesos penales como Claudia Sheinbaum y Marcelo Ebrard, y lo mismo en PRI, PAN y PRD. Yo no perdería el tiempo", refirió.Ruiz Ortiz aseguró que no competirá con programas sociales que "indiscriminadamente" usa el presidente Andrés Manuel López con propósitos electorales, sino que logrará su cometido caminando "15 kilómetros diarios" y hablando con la ciudadanía.“Nosotros no vamos a competir con los programas sociales que indiscriminadamente usa López Obrador para ganar elecciones. No vamos a ir con el crimen organizado para ganar elecciones como lo hace López Obrador. Nosotros vamos a caminar 15 kilómetros diarios para hablar con la gente”, expresó.El exmandatario oaxaqueño aseguró que las toldas partidistas están en manos de "delincuentes", desdibujadas o descompuestas, de allí que las personas buscan candidaturas independientes para que los ciudadanos lleguen a los cargos públicos.“Hoy más que nunca con esta enorme crisis de partidos políticos que hay, con un PRI prácticamente en manos de delincuentes, al frente Alito Moreno y Moreira; con un PAN desdibujado y un PRD testimonial, con MC que camina como un llanero solitario y el partido de López Obrador totalmente descompuesto”.Asimismo, mencionó que con la ayuda de empresarios y ciudadanos lograrán registrar hasta 20 mil candidatos para las elecciones de la Presidencia de la República, Gubernaturas, Senadurías, Diputaciones, Alcaldías y demás cargos públicos que de disputarán en 2024.“Que se registren la mayoría de las candidaturas independientes en el 2024, porque habrá elecciones en mil 500 ayuntamientos, 27 Congresos locales, 300 distritos federales, las 32 fórmulas en el Senado, 9 gobiernos estatales, 17 alcaldías y presidencia de México. Si logramos registrar vamos a tener a cerca de 20 mil candidatos independientes con cerca de 3 millones de mexicanos que se requieren”, enumeró.