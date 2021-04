Si no hay reparto de utilidades, patrones deben dar al menos una compensación: CTM

Patrones tienen la obligación de pagar utilidades, el plazo vence hasta el 20 de mayo, señaló el secretario general de la CTM regional, Jaime Anaya Romero.



El lider sindical explicó que de no contar con la prestación social obligatoria, los trabajadores pueden acudir a la Junta de Conciliación y Arbitraje y solicitar la revisión de la carátula fiscal que presentó el patrón ante el Sistema de Administración Tributaria (SAT).



Mencionó que pese a la pandemia, todas las industrias en la zona de Córdoba estuvieron trabajando de manera normal, por lo que consideró que aquellas que no logren reparto de utilidades pueden dar por lo menos una compensación económica.



Por otra parte, reconoció que desde más de 5 años no hay generación de más plazas laborales, la central obrera sigue manteniendo unos 4,500 empleos y no se vislumbra un crecimiento económico al menos este año.