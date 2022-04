Si no hay Tren Ligero para Xalapa, tenemos “Plan B”, asegura Cuitláhuac

El Gobierno del Estado cuenta con un “Plan B” para agilizar la vialidad en la zona de Lázaro Cárdenas y Las Trancas en Xalapa, en caso de que no se realice el proyecto del Tren Ligero, garantizó el gobernador Cuitláhuac García Jiménez quien adelantó que se reunirá con el alcalde Ricardo Ahued Bardahuil, quien también le presentará otras propuestas.Entrevistado en Palacio de Gobierno, García Jiménez recordó que el Presidente de la República señaló que este mes se define si se realiza el Tren Ligero, pues la Federación no quiere comprometerse con obras que no concluirán con esta administración.“La intención del Tren Ligero era agilizar en esa vía alterna el pasaje que se mueve por Lázaro Cárdenas; si no fuera posible, el Plan B es desahogar más Lázaro Cárdenas”, dijo.Es así que anunció la proyección de obras y acciones para mejorar la vialidad en la capital del Estado.“Vamos a hacer obras para desahogar en algunos puntos donde se hace un nudo de mucho tráfico en Lázaro Cárdenas, a la altura por ejemplo de la colonia Rafael Lucio, vamos a buscar la manera de desatar en semáforo el conflicto vial que se hace”.El otro punto, dijo, es en la zona de Las Trancas a la altura de la desviación de la Central de Abastos.Es por lo anterior que adelantó sobre una reunión con el edil capitalino, para definir este plan.“Le comenté al presidente de ese Plan B, me voy a reunir con el alcalde dentro de un rato Ricardo Ahued, para ver este Plan B.“Vamos analizar si existe uno u otro que podamos atender y tener alternativas, él ya trae como seis puntos listos donde se pueden dar alternativas a fin de agilizar el tráfico”, dijo.