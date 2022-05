Si no les alcanza sueldo que policías busquen otro trabajo, estalla repartidor

"Si no les alcanza el sueldo, que se busquen otro trabajo", arremetió motociclista detenido por la tarde de ayer, al denunciar abusos y corrupción por parte de autoridades.Durante manifestación de motorrepartidores en contra de abusos por parte de oficiales de seguridad, el repartidor, quien el día de ayer jueves se identificó como Rey David, explicó que durante su detención se cometieron varios actos de corrupción como el uso no permitido de su motocicleta."¿Está permitido que un policía maneje tu moto sin tu derecho? No está permitido. A fuerza tenían que hablar a una grúa para que la arrastraran", expresó.El agraviado, dijo estar cansado de la corrupción pues en este caso, le fue despojado su dinero."La verdad estamos hartos de la misma maldita corrupción, si no les alcanza el pinche sueldo que les da el puto Gobierno que busquen otro puto trabajo", añadió.Asimismo, explicó que su detención fue por presuntamente alteración del orden público y motocicleta robada, aunque únicamente, señaló, iba saliendo del lavado cuando el oficial lo detuvoRefirió que tras haber presentado su documentación el oficial lo dejó irse pero lo volvió a detener cuadras más adelante y lo despejó de 950 pesos, los cuales ya no fueron devueltos.Finalmente, afirmó no confiar en las denuncias pues no han avanzado las otras que han presentado compañeros suyos, aunque sí teme por su seguridad, ya que las autoridades tienen todos sus datos."Temo por mi integridad, porque tomaron fotos, datos. Me quitaron mi celular y me sacaron fotos de mi teléfono, los responsabilizo de cualquier cosa que me pueda pasar", concluyó.