Si ORFIS chantajea y amenaza, ¡denuncien!, pide Diputado a exalcaldes

“Que exalcaldes denuncien amenazas y chantajes”, expresó el diputado local del Partido del Trabajo (PT) e integrante de la Comisión de Vigilancia en el Congreso de Veracruz, Ramón Díaz Ávila.Esto, ante los presuntos actos de corrupción de funcionarios del Órgano de Fiscalización Superior (ORFIS), como Gerardo de la Fuente Rivera quien supuestamente solicitara a los ex ediles “moches” para maquillar sus cuentas públicas.“Que denuncien, porque si están siendo sobornados por un funcionario del ORFIS, en la comisión dijimos que no lo íbamos a estar permitiendo; que si en otros tiempos hacían caso omiso a las denuncias, hoy no”, sentenció el diputado petista.Durante entrevista, el legislador solicitó que las denuncias se interpongan tanto en el ORFIS como en la Comisión de Vigilancia, ya que acompañarán a los exalcaldes en las querellas, contra cualquier integrante del ORFIS o incluso del propio congreso.Hasta el momento, ningún ex alcalde ha presentado una denuncia formal al respecto, por lo que reiteró la importancia de que se realice este proceso jurídico.Incluso, adelantó que tanto el presidente de la comisión como los integrantes, señalaron que si alguien quería denunciar, corrían todas las cortesías y con la revisión de la cuenta para que fuera legal, sin que fuera sujeto a chantaje ni presión.“No hay cacería de brujas, es un tema que nosotros pedimos información la semana pasada en la reunión del ORFIS”, expuso Ramón Díaz.Cabe mencionar que de acuerdo a testimonios internos y a ex alcaldes que se han quejado de amenazas y extorsión, en el ORFIS la actuación del subdirector de auditoría financiera a municipios, Gerardo de la Fuente Rivera, va en contracorriente con las políticas de transparencia implementada por la titular del organismo, Delia Cobos.Y es que, algunos ex alcaldes han externado que han sido amenazados por de la Fuente Rivera, al pedirles un moche de varios millones de pesos para maquillar sus cuentas públicas o en caso contrario, se les perjudicaría en las mismas.