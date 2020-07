Si orizabeños no usan cubrebocas, volverían a restringir paso en Centro Histórico

El Ayuntamiento de Orizaba, a través de la Coordinación de Protección Civil, inició una encuesta sobre el uso del cubrebocas en el municipio; de acuerdo a los resultados, se definirá a media semana si de nueva cuenta se monta el cerco sanitario en el Centro Histórico de la ciudad.



Y es que al primer cuadro de Pluviosilla no solamente llegan orizabeños, sino personas de diferentes municipios, además en los últimos días se ha observado que no portan cubrebocas.



De acuerdo a autoridades, la misma ciudadanía ha denunciado que en las últimas dos semanas ha habido un incremento importante de personas que no están utilizando este artículo o lo hacen de manera incorrecta.



Debido a que no hay ningún instrumento jurídico como para detener a quien no porte cubrebocas, la policía exhorta a la gente a que se proteja.



De igual manera, indicaron que gracias a los cubrebocas, el número de casos no es elevado en comparación con otros municipios.



Por ello se hizo la invitación a que se tomen muy enserio las medidas que desde hace meses autoridades federales estatales y municipales en materia de salud han dado a conocer.