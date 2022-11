Si para el 15 de diciembre no incrementan salario, habrá paro indefinido: SITTEBA

El Sindicato Independiente de Trabajadores de Telebachillerato (SITTEBA), concedió el beneficio de la duda al Gobierno del Estado respecto al pago del incremento salarial que está pendiente para los docentes y personal administrativo del sistema. Si para el 15 de diciembre no se cumple con el compromiso, advirtió que promoverá un paro indefinido.Eliseo Islas Chagoya, secretario general del referido sindicato, manifestó que el compromiso es el pago del incremento salarial llamado “Bono del Bienestar 3, 2, 1” para la primera quincena de diciembre.“Nosotros estamos creyendo y por eso estamos laborando pero si el quince de diciembre nos toman el pelo, juegan con nosotros y nos engañan, empezaremos otras acciones promoviendo ante los cincuenta y un mil docentes estales un paro indefinido hasta lograr el pago”, dijo.Indicó que el SITTEBA aglutina a 2 mil 500 agremiados que están a la espera de que el Gobierno del Estado cumpla su compromiso, “ya agotamos el diálogo, damos el beneficio de la duda y si al quince de diciembre no se cumple, vamos por otras acciones”.Respeto a agremiados de otros sindicatos estatales que han tomado escuelas y supervisiones escolares, reconoció que se trata de una lucha legítima.Afirmó que por primera vez se hizo el compromiso de pagar todas las prestaciones de fin de año, a más tardar, el 30 de diciembre.Insistió que en el caso particular del SITTEBA estará a la espera del cumplimiento de los compromisos.