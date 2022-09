Si queremos la “Cuarta Transformación”, nos urge la ciencia: Héctor Vázquez

El académico de la Universidad Veracruzana (UV), Héctor Vázquez Leal, recibió este miércoles la medalla “Heberto Castillo Martínez 2022” en sesión solemne del Congreso del Estado.Durante su mensaje, destacó que la ciencia y la tecnología son vitales para que la sociedad enfrente los retos del presente y pidió mejorar el estudio de las matemáticas.El galardonado afirmó que existe un número importante de mujeres y hombres veracruzanos que pueden transformar al país, romper paradigmas y enfrentar los retos modernos que se viven actualmente, así como construir una mejor sociedad.“Seguro estoy que la ciencia y la tecnología es el motor de cambio que necesitamos para alcanzar con éxito la Cuarta Transformación de nuestra nación de la Nueva Escuela Mexicana en los tres ejes”, dijo.Así, enumeró que la ciencia y la tecnología apoyarían a mejorar el razonamiento en los alumnos, con el objetivo de que puedan aprender a aprender con desarrollo tecnológico y experimentación científica.Igualmente, indicó que algunos centros de estudios pueden establecer acciones apoyadas en la investigación de ambas ramas para ser autosustentables, ofreciendo servicios y desarrollos.Vázquez Leal señaló también que la ciencia y la tecnología son necesarias para profesionalizar la labor docente a través de una formación continua.“Lo anterior son solo ejemplos de la participación de la ciencia y la tecnología pero podría haber más acciones que se pueden considerar”, acotó.El académico dijo que para lograrlo se requiere el uso de todas las ramas del conocimiento de manera multi, interdisciplinar y transdisciplinar como lo demanda actualmente la nueva escuela mexicana con el objetivo de desarrollar soluciones de impacto económico y social.Asimismo, solicitó que el estudio de las matemáticas y las ciencias sea mejorado en las aulas escolares de todos los grados.“El futuro de México depende de ello; ya no podemos seguir ignorando el problema, necesitamos más ingenieras, ingenieros, científicas y científicos si queremos lograr un cambio real, una transformación efectiva”, acotó.Refirió que los profesores son referente y motivación para los alumnos, tanto que pueden lograr cambiar la vida de los estudiantes.“Yo no me imagino parado aquí con ustedes sin la colaboración de mis colegas” dijo al agradecer a sus compañeros que junto a él han hecho ciencia desde hace más de 20 años, con quienes aun ahora explora nuevas teorías en su campo de estudio.Héctor Vázquez Leal, ha destacado por sus contribuciones a campos como la robótica, así como de las matemáticas aplicadas a la ingeniería, ciencias biológicas y de salud.El oriundo de Martínez de la Torre cuenta con más de 170 artículos publicados en estas disciplinas y ha contribuido ampliamente en el estudio de ellas.Estas son algunas de las aportaciones del Ingeniero en Instrumentación Electrónica y Maestro y Doctor en Electrónica el Instituto Nacional de Astrofísica, Óptica, y Electrónica (INAOE).Sus líneas de investigación principales son tres: modelado y simulación, robótica, y solución aproximada de ecuaciones diferenciales e integrales no lineales.Destaca un nuevo método homotópico de planeación autónoma de rutas libres de colisión (2D) para robots, el cual presenta ventajas significativas que van en mejora en velocidad de cien veces y hasta mil veces en consumo de energía en comparación con otros métodos existentes.Igualmente destaca su esquema basado en redes resistivas para planeación autónoma de rutas, que permite resolver problemas de impacto o colisión difícilmente solucionables con la tecnología convencional.