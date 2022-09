Si quieren, alumnos ya pueden usar uniforme neutro y tener el cabello como gusten

Aunque el secretario de Educación de Veracruz, Zenyazen Escobar García, afirmó que el uniforme neutro será gradual en las escuelas de Veracruz, así como el permiso para llevar el cabello al gusto del estudiante, la presidenta de la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH) Namiko Matzumoto Benítez, advirtió que ya es una disposición que debe ser cumplida.Cabe recordar que recientemente el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (CONAPRED) señaló que los menores estudiantes podrán asistir a la escuela con el cabello teñido o natural y con el largo que prefieran, sin que esto constituya una imposibilidad de acceder a los planteles.Dicha determinación se suma a una ya implementada anteriormente, como lo es la del uniforme neutro en las escuelas.Al respecto, la presidenta del organismo autónomo sostuvo que no puede ser progresivo, como una intención personal, algo que ya es una disposición legal y un derecho.“Efectivamente, pero como lo señalaba hasta el día de hoy en la Comisión no hemos recibido ninguna queja, pero estamos atentos”, dijo.Agregó que, para el caso del cabello teñido, al existir ya una disposición de la CONAPRED, las escuelas no pueden escudarse bajo ningún argumento para evitar el ingreso de los estudiantes, so pena de incurrir en actos de discriminación.“Sería un acto discriminatorio y evidentemente son cuestiones que entrarían dentro de la competencia de la Comisión”, acotó.Matzumoto Benítez dijo que al estar de por medio el libre desarrollo de la personalidad y otros derechos, los padres que sientan que se están vulnerando los derechos humanos de sus hijos, pueden acudir ante la CEDH.