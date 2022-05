Si quitan financiamiento a partidos políticos, hasta delincuencia los patrocinaría: PRD

El dirigente estatal del Partido de la Revolución Democrática (PRD), Sergio Cadena Martínez alertó que, de quitarle el financiamiento público a todos los institutos políticos, tal como lo propone la Reforma Electoral enviada por el Presidente Andrés Manuel López Obrador al Congreso Federal, provocaría que la delincuencia organizada o empresarios los “patrocinen” y aporten recursos para las campañas.En la entrevista, expuso que la delincuencia organizada tendrá la puerta abierta para ingresar a los partidos, esto, a través de los recursos que pudieran aportar.“Va a haber intereses muy particulares en diferentes índoles, inclusive me atrevo a pensar mal, hasta de delincuencia organizada, de decir yo patrocino un partido, a este dirigente, a este grupo, entonces nos vamos a perder”, Afirmó.Al respecto, el líder estatal del partido del Sol azteca, recordó que los institutos políticos tienen que ser el contrapeso del Gobierno desde los órganos legislativos.“Por eso corremos el gran riesgo de que si nos quitan los recursos se acerquen, no lo digo por mí, sino porque es una lógica normal, si vamos a una competencia, vamos a necesitar recursos y habrá quien los acepte y quien no, pero nos ponemos en ese riesgo o de empresarios, que le sirvan a un grupo empresarial, que digan yo te patrocino, te subsidio, pero vas a estar bajo mis intereses”, reafirmó Cadena Martínez.Y es que aseveró que, con este planteamiento, se pretende desaparecer a los partidos políticos y por ello el objetivo es que no tengan presupuesto, por lo que, aunque se mostró a favor de ahorrar recursos para destinarlos a los más pobres, rechazó que se le “corten las alas” a los institutos políticos.“El Presidente quiere jugar un partido de futbol sin árbitro y sin equipo contrario para que pueda meter los goles que quiera y ganar. No, la democracia no se construyó así, sino dándole a los organismos y partidos independencia”, ahondó el líder perredista en Veracruz.Dijo que les interesa saber en qué se invertiría el recurso que se ahorraría de eliminar las prerrogativas económicas a las organizaciones partidistas; criticando que mientras hay desabasto de medicamentos y no hay médicos en los hospitales, el jefe de Estado Mexicano fue a “regalar” dinero a Centroamérica.Comentó que en lo único que el “sol azteca” estaría dispuesto a debatir de la reforma presentada por López Obrador sería lo de los diputados plurinominales; lo demás sería algo que no respaldarían en la eventual votación.“El Presidente quiere desaparecer al INE, a los OPLE que honestamente han dado buenos resultados, tan buenos resultados que, por el ejercicio y el buen trabajo de estos organismos ciudadanos, el Presidente está gobernando el país (...) han hecho un buen trabajo y no entiendo por qué lo que funciona hay que desaparecerlo, no lo veo correcto”, abundó.Si bien consideró que la democracia se puede ir mejorando, sostuvo que lo que se ha alcanzado hasta ahora en el país ha sido lo mejor.Sergio Cadena también cuestionó esta iniciativa de reforma electoral, por proponer que los consejeros electorales y los magistrados electorales sean electos por el voto ciudadano, ya que, para él, se requiere personas independientes y que no sean partidistas.“Entonces esos ciudadanos que lleguen a los tribunales electorales, a los organismos autónomos, ya no van a depender de su criterio profesional, sino del partido que los impulsó y les apoyó en campaña”, puntualizó Sergio Cadena Martínez.Auguró que los cambios a la Carta Magna nacional en materia electoral tendrán el mismo destino que los relativos al tema eléctrico, debido a que se basaron “en un capricho” del mandatario federal sin escuchar a los demás grupos parlamentarios en San Lázaro.“Aquí va a pasar lo mismo, el Presidente quiere hacer su capricho, a su manera, a su antojo, poner su autoritarismo y no permitir que los otros den sus opiniones y también propongan sus ideas y que se vean reflejadas en esa Ley, entonces si va así como la plantea, sin puntos ni comas que le cambien, estoy convencido que los diputados van a hacer el mismo ejercicio de valor y heroico por impedir que este tipo de reformas -se aprueben- “, indicó finalmente.