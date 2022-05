Si robos en carreteras persisten, transportistas marcharán, advierte AMOTAC

Para el dirigente de la Alianza Mexicana de Organizaciones de Transportistas (AMOTAC), Rafael Ortiz Pacheco, los asaltos que se registran en las carreteras se dan por la complicidad que hay entre los grupos delincuenciales y elementos de la Guardia Nacional.Mencionó que es increíble que les roben en las Cumbres un “full” y la policía no encuentre nada, pero después, quienes pasan por las carreteras ven que se están vendiendo partes usadas como llantas, cofres y cajas.Indicó que era necesario un cambio en la Policía Federal, pero éste resultó peor y quienes ingresaron no sabían ni conducir y por eso hubo tantos accidentes de patrullas; luego recontrataron a agentes de la Policía Federal que habían sido corridos y éstos les están enseñando a trabajar la corrupción.Señaló que ante lo que está ocurriendo en las carreteras no les queda más que manifestarse, de lo contrario tendrían que tomar las armas para irse cuidando.Además resaltó que no es la única problemática a la que se enfrentan, pero sí de las que más pérdidas generan, pues superan los billones de pesos.Comentó que tan sólo en la ruta de Puebla-Veracruz se registran 10 robos diarios y cada camión les representa una pérdida de 7 a 10 millones de pesos y si esos robos se suman, en un mes las pérdidas sólo en este tramo superan los 3 mil millones de pesos, sin contar los asaltos en Guerrero, Puebla, Michoacán y Sonora.El dirigente de la AMOTAC estuvo en una reunión con agremiados, en donde éstos ratificaron su decisión de llevar a cabo una marcha los próximos 31 de mayo y primero de junio.