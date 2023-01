Si saben de jueces corruptos, no sólo se quejen en redes, pide Poder Judicial

En Veracruz, los jueces de control y de ejecución que cometan actos de corrupción e ilegalidades para apoyar a detenidos y dejarlos en libertad serán sancionados e incluso suspendidos si son reincidentes ya que se actuará contra ellos conforme lo marca la Ley, advirtió la magistrada presidenta del Poder Judicial, Lisbeth Jiménez Aguirre, al mencionar que ya hay jueces suspendidos por corrupción y aseguró que “no se trata de una cacería de brujas”.Durante entrevista para alcalorpolitico.com y TeleClic.tv, la Magistrada aceptó que hay jueces que cometen este tipo de irregularidades e incluso, algunos ya se encuentran suspendidos y otros en proceso de ser sancionados.Aunque no detalló un número sobre los togados que se encuentran en esta situación, refirió que son varios.“Tengo el conocimiento de que hay varios con procedimientos administrativos sancionadores, tanto de materia penal como civil y este año se va a iniciar, porque ya hay algunos a los que se les hará efectiva su sanción, es decir, el procedimiento administrativo sancionador ya les dictó una resolución y se van a ejecutar en este año para algunos de ellos”, expuso.En este sentido, Jiménez Aguirre destacó la pronta acción del Consejo de la Judicatura en este tipo de situaciones.“Porque se inician por las vías legales los procedimientos administrativos sancionadores, que también han incidido en la suspensión de algunos de estos jueces que han incurrido en corrupción o acciones contrarias a Derecho”, reiteró.En el Poder Judicial, expuso, siguiendo los cauces legales, se han accionado las diferentes determinaciones a través del Consejo de la Judicatura.Las sanciones consisten en suspensiones sin goce de sueldo. A los jueces, añadió, se les siguió el cauce legal y se les dio la oportunidad de defenderse, tuvieron audiencia y se hizo una investigación para determinar si existió la falta.En este sentido, la Magistrada Presidenta del Poder Judicial, invitó tanto a la población como a los litigantes a que, en caso de que tengan alguna situación donde no se actúa con apego a la Ley, concurran al Consejo de la Judicatura a presentar su queja, así como a la Fiscalía Anticorrupción.Esto, dejó en claro, es muy importante, ya que no se debe quedar en una queja en redes sociales o en medios de comunicación, sino que se tiene que acudir a las instancias correspondientes a presentar una queja formal, para que con ello se le pueda dar seguimiento.“Al final del día, esas redes sociales sí inciden en el público, pero objetivamente, no van a repercutir para lograr una sanción en algún servidor público que pertenezca al Poder Judicial del Estado. Pero si acuden con pruebas a las vías legales, entonces seguramente tanto el Consejo de la Judicatura como la Fiscalía van a poder ejercer las sanciones legales correspondientes”, detalló la funcionaria estatal, al dejar en claro la importancia de presentar la queja formal.Y es que destacó que en el caso de que algún juez o servidor público sea reincidente, queda en su expediente y es grave, ya que, por ser reincidente, podrían llegar a la suspensión definitiva o separación del cargo.Incluso, adelantó que hay jueces que ya tienen algunas sanciones y algunos con faltas “gravísimas”, como, por ejemplo, variar una medida cautelar a un secuestrador, donde procede la prisión preventiva oficiosa y por alguna razón imponen una medida cautelar de otra naturaleza, como la firma periódica.“Entonces se considera una falta muy grave porque incide de manera directa en la ciudadanía y el Consejo de la Judicatura en pleno tendrá que sesionar y determinar la magnitud de la sanción. Pero sí se puede llegar a la separación del cargo”, advirtió.Al referir que habrá mano dura contra quienes cometan irregularidades que deriven en acciones que perjudiquen a la población, sostuvo que se ajustarán a la Ley, actuarán conforme a Derecho y seguirán los cauces legales.“No se trata de iniciar una cacería de brujas, pero a razón de las quejas que presente la ciudadanía, los litigantes y por las visitas ordinarias o extraordinarias que se hagan por parte del Consejo de la Judicatura, entonces van a emanar todas las irregularidades, se investigarán y se sancionarán conforme a Derecho”, insistió la Magistrada Presidenta del Poder Judicial de Veracruz.