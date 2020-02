Si se eliminan puentes, “como quiera que sea nos ajustamos”: SNTE

Como un "distractor", calificó el secretario general de la Sección 32 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, Lázaro Medina Barragán, la propuesta del presidente Andrés Manuel López Obrador de eliminar los fines de semana "largos" o "puentes vacacionales".



"Pudiera ser algo así (una cortina de humo)", dijo.



Aunque comentó no tener un planteamiento a la idea del Ejecutivo, calificó que así como ayer miércoles se dijo una cosa, este jueves dijo algo distinto.



"Mi opinión es que ayer se dijo una cosa y hoy como que se quiere decir otra distinta, entonces tenemos que esperar las opiniones de quienes participan en esa decisión y después ya sabremos", dijo.



Explicó que el tema de "los puentes" no está en discusión en términos educativos sino en el tema económico y por lo tanto, queda fuera del alcance del Sindicato.



"Cómo quiera que sea nos ajustamos al calendario vigente y en ese caminito no tenemos pierde", afirmó.



Por otra parte, explicó que la Sección 32 de nuevo inicio el levantamiento de encuestas para recopilar la postura de los socios acerca de la vida sindical y las necesidades del gremio.



"Nosotros estamos haciendo un ejercicio de democratizar la tarea sindical y a partir de allí, desde el año pasado se hizo una encuesta para la configuración del pliego de demandas y fue un éxito muy notable", dijo.