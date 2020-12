Sí se esperan caravanas de autos para celebrar a la virgen, en Córdoba: Tránsito

Aun cuando no se permiten las peregrinaciones a la parroquia de Nuestra Señora de Guadalupe en el Barrio de Las Estaciones, sí habrá caravanas de automóviles que pasarán por el templo, pues las autoridades eclesiásticas no harán celebraciones masivas.



Abner Clairge Sosa, director de Tránsito Municipal explicó que la recomendación es que no se tengan peregrinaciones, pero es inevitable que la gente lo respete pues no hay sanciones por lo tanto estarán pendientes de las caravanas que de vehículos que se podrían dar los días 11 y 12 de diciembre para celebrar a la virgen de Guadalupe.



Esta parroquia es la más visitada el día 11 de diciembre y el obispo encabeza la misa principal del día 12, pero esta vez solo se hará misa en horario a medio día, con el 25 por ciento del aforo permitido con todas las medidas de salud marcadas para evitar contagios de COVID-19, los feligreses podrán ver las transmisiones vía internet por la fan page de la misma iglesia.



Por primera vez no habrá la tradicional bendición de inditos de manera presencial y los fotógrafos no tendrán trabajo pues tampoco se colocarán en el atrio como año con año lo hacían.