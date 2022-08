Sí se pidió a diputados votar contra reforma a Constitución, afirma Dirigente del PAN

Al decir que los diputados de su partido que avalaron la "Ley Nahle" tiene el derecho de defenderse de la posible expulsión y que esto se trata de un tema "interno", el dirigente estatal de Acción Nacional (PAN), Federico Salomón Molina, expresó que corresponde a la Comisión de Orden proponer la sanción que se les deberían imponer, en caso de que encuentre que se trató de algo irregular."Es un tema de manera interna, pero el procedimiento cuando en este caso alguien está cometiendo un acto que pudiera señalarse algo irregular, todos, incluso el Presidente, estamos sometidos ante una Comisión de Orden que es la que a través de una instancia, un militante, una comisión, puede iniciar un proceso de sanción y eso se envía a través de la Comisión de Orden al Consejo Nacional, que será la que finalmente determine", comentó.En la conferencia de prensa, reconoció que este procedimiento podría llevar meses para saber qué tipo de sanción se le impondrían a Nora Jéssica Lagunes Jáuregui y Hugo González Saavedra, por avalar la Reforma Constitucional en materia de residencia efectiva para ser veracruzano."Hay diferentes sanciones, leves, moderadas y graves, de la inhabilitación de sus derechos partidistas, para que no pueda acceder a ningún cargo interno dentro del partido, la otra es simplemente una amonestación, otra es la inhabilitación de sus derechos y la última es la expulsión. Todo ese procedimiento se tiene que hacer, presentar las pruebas, hacer los alegatos", expuso.Asimismo, desmintió lo alegado por Lagunes Jáuregui, acerca de que el partido nunca les comunicó en qué sentido debían votar la propuesta de modificación a la Constitución local, y comentó que ante esta iniciativa la Comisión Permanente sesionó para analizarla y posteriormente decidió pedirle a su bancada que no la avalara."Fue la Comisión Permanente la que pidió a todos los diputados y les mandamos un oficio donde fue un acto de la Comisión Permanente, a todos se les notificó", precisó Salomón Molina.Si bien dijo que se debe respetar la decisión de cada parlamentario, pues su voto es libre, también consideró que hay una "cuestión jurídica y de ética y moral" de ellos para con el PAN."Una vinculación total y si esa vinculación del partido establece que no se debe votar de esa manera por diferentes argumentos, posteriormente los diputados tendrán que atender bajo la modalidad de esa libertad que tienen y conciencia para hacerlo", añadió.Finalmente, el líder del blanquiazul señaló que todo acto "bueno o malo" tendrá sus consecuencias, por lo que al considerar su votación positiva como inadecuada se tendrá que seguir el procedimiento para determinar qué sanción les imponen.