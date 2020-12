Si se unen en Xalapa PRI-PAN-PRD para la Alcaldía, vencerían a MORENA

Una tercera parte de los xalapeños aún no sabe a quién otorgaría su voto en las elecciones municipales del proceso electoral 2021 para la Alcaldía de la Capital del Estado pero la alianza PRI-PAN-PRD aventajaría a Morena, esto según los resultados de una encuesta realizada por la empresa de Marketing INTEGRA, a solicitud de Alcalorpolitico, del 30 de noviembre al 2 de diciembre de 2020.Esta ejercicio tomó como base las 254 secciones de Xalapa y las 20 zonas en las que se tiene dividido al municipio, así como también la división de los dos distritos locales.Se aplicaron mil 100 cuestionarios, con un nivel de confianza del 95 por ciento, así como un +-3 por ciento de margen de error.Y es que este trabajo se realizó de manera directa, casa por casa, con un levantamiento que se registra mediante tableta electrónica, grabando la ubicación, así como la entrevista del encuestador, de lo cual queda un registro y base en audios para su consulta.Los resultados arrojados sobre la elección de los xalapeños para la presidencia municipal, mostraron que el 32 por ciento de los encuestados aún no sabe por qué posible candidato de los presentados votarían en las próximas elecciones.Así mismo, el 26 por ciento de estos xalapeños aún no definen por qué partido emitirían su voto para la Alcaldía de Xalapa.A pregunta: "Si hoy se llevan a cabo las elecciones para Alcalde de Xalapa, ¿por cuál de estos partidos votaría usted?", los resultados fueron los siguientes:PAN 24%, Morena 23%, PRI 13%, MC 4%, PRD 3%, UC 3%, PVEM 2% y 38 por ciento no saben.Esto mientras que, al cuestionarles sobre las posibles alianzas, la coalición PRI-PAN-PRD tiene amplia ventaja sobre Morena-PT y otros partidos.A la pregunta: "Si hoy fueran las elecciones por la presidencia municipal de Xalapa, ¿por cuál de estas personas y coalición de partidos votaría?", las respuestas fueron las siguientes:La posible alianza PRI-PAN-PRD, abanderada por el panista Sergio Hernández, obtuvo el 33% de aceptación; Morena-PT con Rosalinda Galindo 16%; Unidad Ciudadana con Cinthya Lobato 11%; MC con Dulce Dauzón 8% y el 29 por ciento de los encuestados aún no saben por quién podrían emitir su voto.Sobre la opinión que tienen de cada posible candidato, los resultados arrojaron que:Dulce María Dauzón de MC tiene 71% de aprobación; Sergio Hernández del PAN 66% de aprobación; Rosalinda Galindo Silva de Morena 52% de aprobación y Cinthya Lobato de UC 42% de aprobación.A pesar de que las alianzas aún no son formales y por ende, los candidatos tampoco, la encuesta realizada se hizo con las posibles coaliciones y con los aspirantes que más se han mencionado como probables candidatos de los partidos políticos y posibles coaliciones en la Capital del Estado.Sin embargo, es importante referir que las alianzas y candidaturas no se han concretado, por lo que una vez que se encuentren formalizadas ambas cuestiones, se realizará otra entrega de este tipo.Sobre David Velasco Chedraui como posible candidato a la Alcaldía, se descartó su participación, derivado de que no se logró identificar con ningún partido político o coalición.