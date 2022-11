Si Sheinbaum gana candidatura presidencial, Veracruz será fundamental, opinan

La encuesta que habrá de aplicar el Partido Movimiento Regeneración Nacional (MORENA) para elegir a su candidata o candidato a la Presidencia de la República para el 2024 no tiene que ser “un traje a la medida” a favor de nadie.Por el contrario, se exige que sea transparente, muy vigilada, con una medición rigurosa y ante los ojos de todo el pueblo para que no haya ninguna duda en los resultados, aseveró Alfonso Ramírez Cuellar.El coordinador nacional de promoción a favor de Claudia Sheinbaum Pardo, jefa de Gobierno de la Ciudad de México, sostuvo una reunión en esta ciudad con docentes de la zona norte, centro y sur del estado, quienes, dijo, hicieron una “invitación espontánea” para escuchar el trabajo que ha hecho en la capital del país.Aseguró que en Veracruz la Jefa de Gobierno de la CDMX va muy arriba en las preferencias y en caso de que obtenga la candidatura preferencial, el Estado podría jugar un papel fundamental en los resultados de la elección.Rechazó que se trate de actos anticipados de precampaña, pues todavía no inicia el proceso electoral para la sucesión presidencial, y quienes participan en la Coordinación Nacional de Promoción no son servidores públicos ni tiene cargos partidistas.“Somos voluntarios que estamos promoviendo a Claudia (Sheinbaum Pardo) por todo el país, atendiendo una serie de invitaciones que han hecho diversos grupos de la sociedad para dar a conocer su trayectoria, las políticas públicas que ha implementado en la Cuidad de México y cómo se aplicará la encuesta en septiembre del próximo año”.