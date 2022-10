Si sufren violencia, mujeres de Coatzacoalcos tienen a dónde acudir

A través de cursos para aprender oficios y poder iniciar un emorendimiento, es como el Instituto Municipal de la Mujer apoya y capta a féminas que están siendo víctimas de violencia de género.La directora Rocío Espinoza Chevez confirmó que en este 2022 se han impartido más de 60 cursos y talleres y al menos 700 mujeres han llegado a aprovecharlos, todo de forma gratuita.Reveló que atrayéndolas de esta manera, es como pueden informarles qué se hace en el IMM, cómo pueden pedir ayudar e incluso descubrir si en sus hogares o sus conocidas están sufriendo violencia."Muchas mujeres no conocen el Instituto y las actividades, sirve para que conozcan lo que hacemos por si tienen una conocida o familia que sufre de violencia lo pueda canalizar con nosotros", mencionó.Este lunes se llevó a cabo un curso gratuito de elaboración de brownies en el que más de 20 mujeres participaron.El IMM ofrece cursos y talleres gratuitos de cocina, motivacionales, para enfrentar el estres de ansiedad, yoga, manualidades y más.Cada mes los cursos cambian y varían para que todas aprendan cosas distintas."Hemos tenido más de 700 mujeres en estos cursos y talleres y sí hemos detectado jóvenes que sus amigas sufren violencia o algún familiar y los canalizan con nosotros. Hay quienes no se acercan directamente, pero se llevan volantes y vienen después", dijo.Rocío Espinoza Chevez detalló que en el IMM dan seguimiento y acompañamiento integral a mas mujeres pues van con ellas no solo a la Fiscalía, sino también a diligenciar para que sepan dónde deben pasar, además reconoció que lamentablemente si hay quienes no continúan.Para noviembre y diciembre se espera el desarrollo de al menos 15 cursos más.